Bekijk hier wat deze maand wel georganiseerd wordt om te vieren dat de singel weer rond is

Om te vieren dat de singel alweer een jaar rond de Utrechtse binnenstad stroomt, is er deze maand een aantal initiatieven georganiseerd. Zo zijn er onder meer raadseltochten die grotendeels langs het water lopen, worden er rondleidingen gegeven en is er een expositie over de singeldempers.

Sinds september vorig jaar stroomt de singel weer helemaal rond het centrum van Utrecht. In 2020 kon er geen groot evenement worden georganiseerd vanwege corona. Wethouder Eelco Eerenberg zei destijds dat het feest in 2021 wel georganiseerd zou worden. Dat gaat dit jaar toch niet gebeuren. De coronamaatregelen maken een groot evenement nog steeds lastig.

Dinsdag is echter bekendgemaakt dat het moment toch niet helemaal stilletjes voorbijgaat. Zo is vanaf zaterdag 11 september de Utrecht Singel Escape beschikbaar. Het is een raadseltocht die grotendeels langs het water loopt en waaraan iedereen gratis mee kan doen.

Singelroute

Ook is er een singelroute uitgestippeld. Langs die route, die ook in dit geval langs het water loopt, komen verschillende borden waarop vragen staan. “Wil je de historie van de singel en het park eromheen op een sportieve manier tot je nemen, dan is de singelroute dé manier”, is te lezen op de website van projectorganisatie CU2030.

Naast de bovenstaande wandeltochten wordt op zaterdag 11 september ook een rondleiding gegeven door gidsen van Gilde Utrecht en Wim Horst, coördinator Zocherpark van de gemeente Utrecht. Ook deze rondleidingen zijn gratis, maar geïnteresseerden moeten zich wel van tevoren aanmelden.

Expositie

In het Utrechtse stadhuis is een expositie over de singeldempers. De tentoonstelling is al geopend, maar alleen op zaterdag 11 september vertelt Ton van den Berg, samensteller van de expositie, hoe Utrecht kwam tot de plannen voor het dempen van de singels en waarom dit, deels, niet doorging.

Bekijk de website van CU2030 voor het volledige overzicht van de initiatieven die zijn georganiseerd rond de viering.