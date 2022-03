Beroemde Britse rockband Jethro Tull komt naar TivoliVredenburg in Utrecht

De Britse rockband Jethro Tull staat op 1 december van dit jaar op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. De band werd opgericht in 1967 en heeft inmiddels 22 studioalbums op zijn naam staan.

Jethro Tull is onder meer bekend van het nummer Locomotive Breath dat in 1971 werd uitgebracht. De band begon volgens TivoliVredenburg als bluesrockband, maar evolueerde in de jaren ’70 naar een zogenoemde progrockband ‘die net zo makkelijk uitstapjes maakt naar hard- en folkrock’.

In die periode maakte Jethro Tull de meest bekende nummers, waaronder Locomotive Breath, Aqualung en Bourrée. Het meest recente album van de band, The Zealot Gene, verscheen begin dit jaar.

Jethro Tull staat in december in de Grote Zaal in TivoliVredenburg. De kaartverkoop start aanstaande donderdag.