Bevrijdingsfestival in Utrecht gaat online: wat is er vandaag te doen?

Natuurlijk zouden veel Utrechters het Bevrijdingsfestival het liefst in Park Transwijk vieren. Dat is dit jaar nog niet mogelijk. Wel is er een online festival vanuit TivoliVredenburg van 10.00 tot 21.30 uur.

Manja Kerstholt, Directeur Bevrijdingsfestival Utrecht: “Omdat wij ook dit jaar geen fysieke editie van ons festival kunnen organiseren, hebben wij gekeken hoe wij een zo divers mogelijke online editie konden maken met voor ieder wat wils. En dat is denken we wel gelukt.”

Kinderprogramma 10.00 -13.00 uur

In de ochtend is er speciaal voor de kleine kijkers het kinderprogramma. Samen met de Bibliotheek Utrecht wordt er geknutseld en voorgelezen. Circus DIEDOM geeft een optreden om je kennis te laten maken met haar Utrechtse circusschool en de verschillende disciplines. Kindertheater de Toverknol speelt de voorstelling ‘Prinses met de dikke bips.’

Muzikanten Freek Zwanenberg en Joost Spanjerberg gaan in een korte liveshow op onderzoek naar wat vrijheid voelen eigenlijk betekent. Het kinderprogramma wordt afgesloten met het interactieve kindercollege Vrijheden op de weegschaal van professor Antoine Buyse in samenwerking met het Universiteitsmuseum Utrecht.

Middagprogramma 13.00 – 18.30 uur

Om 13.00 uur start het middagprogramma met het ontsteken van het Vrijheidsvuur. Artiest, songwriter en theatermaker Lakshmi overhandigt symbolisch het vrijheidsvuur. Daarna gaat presentatrice Brecht van Hulten in gesprek met burgemeester Sharon Dijksma. Hierna volgt een Vrijheidscollege van comedian Soundos El Ahmadi over kansen en vooroordelen en over wat er gebeurt wanneer je als vrouw met een migratieachtergrond hard op het glazen plafond bonkt.

Ook de Landelijke Vrijheidsambassadeurs Tino Martin, Davina Michelle en Jonna Fraser treden online op. Met de Utrechtse Vrijheidsambassadeurs wordt er gesproken over hoe zij zich inzetten voor vrijheid. De middag wordt afgesloten met een documentaire van RTV Utrecht: ‘’Op de Vlucht’’.

Avondprogramma 18.30 – 21.30 uur

Het avondprogramma bestaat uit muzikale optredens van diverse artiesten en stand-up comedy in samenwerking met het Utrechts Internationaal Comedy Festival. De avond wordt afgetrapt met de winnaar van Songs of Freedom, een ‘wedstrijd ‘ waar jonge beginnende artiesten aan mee konden doen. De muzikale headliners die tijdens het avondprogramma optreden zijn Josbros, Nana Adjoa, S10 en YIN YIN.