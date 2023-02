Bevrijdingsfestival Utrecht gaat niet door: te weinig geld om editie 2023 te organiseren

Voor het eerst in 30 jaar gaat het Bevrijdingsfestival Utrecht op 5 mei niet door. De organisatie laat weten dat er te weinig geld beschikbaar is. Het zou onverantwoord zijn om het festival door te laten.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht kampt de laatste jaren met financiële onzekerheden. Oorzaken die door de organisatie genoemd worden zijn de nasleep van de coronacrisis, stijgende inflatie, fors gestegen loonkosten, krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen. Al met al zou de organisatie te maken met een kostenstijging van 30 procent, die de organisatie niet kan doorberekenen aan bezoekers.

Voorzitter Jarrel Beets: “Spijtig dat we juist nu de vrijheid in Utrecht niet groots kunnen vieren. Ondanks alle inspanningen is het ons als stad en provincie niet gelukt om gezamenlijk genoeg financiering bij elkaar te krijgen. Ik hoop dat we met partners voor de komende jaren het festival wel mogelijk kunnen maken.”