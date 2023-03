Bevrijdingsfestival Utrecht maakt eerste namen hoofdpodium bekend

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft de eerste namen voor het hoofdpodium bekendgemaakt. Op 5 mei zijn er van 12.30 tot 23.00 uur optredens te zien van onder andere MEAU en Snelle & De Lieve Jongens Band. Het festival kent een brede opzet en biedt naast muziek een gevarieerd programma rond de thema’s van 5 mei.

Meau is een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. De Utrechtse zangeres maakt Nederlandstalige indiepop en is bekend van singles zoals ‘Dat heb jij gedaan’ en ‘Dans m’n ogen dicht’ samen met Racoon. Ook singer-songrapper Snelle maakt Nederlandstalige muziek. In 2019 werd hij nationaal bekend met zijn hit Reünie. Met al zijn pakkende hits werd Snelle in 2020 bekroond tot Spotify’s meest gestreamde artiest in Nederland. Live wordt hij altijd vergezeld door zijn De Lieve Jongens Band.

Verder heeft de organisatie bekendgemaakt dat het indie-rock collectief Personal Trainer, queer rapduo LIONSTORM en de DJ’s van Retro deLuxe op het hoofdpodium staan.

Toch wel een festival

Eerder maakte de organisatie bekend dat het evenement in 2023 afgelast zou worden vanwege financiële problemen. Later bleek later dat er toch genoeg geld beschikbaar zou zijn om het evenement dit jaar door te laten gaan. De gemeente en de provincie geven ieder 50.000 euro en het K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch willen garant staan voor eventuele tegenvallers. Daarmee is er dus toch weer een festival op 5 mei in Park Transwijk.

30-jarig jubileum

Sinds 1993 organiseert Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht ieder jaar op 5 mei het Bevrijdingsfestival Utrecht. Manja Kerstholt, directeur Bevrijdingsfestival Utrecht: “Fijn dat we dit jaar ons 30-jarig jubileum kunnen vieren in Park Transwijk. Want na al die jaren blijft het thema vrijheid urgent. Het is belangrijk dat we in onze provincie daar met zijn allen bij stilstaan op 5 mei.”

Naast een uitgebreid muziekprogramma biedt het festival een kinderfestival en inhoudelijke programma’s in samenwerking met diverse partners in Utrecht zoals TivoliVredenburg en Bibliotheek Utrecht. Verdere namen voor het evenement worden later bekendgemaakt.