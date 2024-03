Bevrijdingsfestival Utrecht maakt eerste namen voor dit jaar bekend

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft donderdag de eerste namen voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. Zanger Claude is de ‘Ambassadeur van de Vrijheid’ die op 5 mei naar Utrecht komt.

Het Bevrijdingsfestival kampte vorig jaar met financiële problemen, maar omdat het ministerie de portemonnee trekt kan het festival dit jaar gewoon doorgaan, werd in februari bekend. Het Bevrijdingsfestival Utrecht is dan ook druk bezig met de voorbereidingen en maakt donderdag de eerste artiesten bekend die op 5 mei zullen optreden in Park Transwijk.

Zanger Claude, bekend van zijn debuutsingle ‘Ladada (Mon Dernier Mot)’, is een van de Ambassadeurs van de Vrijheid en zal op 5 mei naar Utrecht komen. Daarnaast staan onder meer powertrio DeWolff, de vijfkoppige band De Bankzitters, hiphop-band The Cool Quest en Utrechts dj-duo Disko Disko op het podium in Park Transwijk.

Het festival maakt binnenkort nog meer namen bekend.