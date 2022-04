Bevrijdingsfestival Utrecht staat voor de deur, bekijk hier het programma

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht vindt na twee jaar afwezigheid op 5 mei weer plaats in park Transwijk. Van 11.30 tot 23.00 uur zijn er optredens, lezingen en ander vermaak. Wil je weten wat er allemaal te doen is? We zetten het programma op een rij.

Eerst even wat praktische zaken; het is verboden om zelf wat drinken of eten mee te nemen. Daar vallen ook een flesje water of een banaan onder. Hasj en wiet daarentegen mogen wel mee naar binnen. Hard drugs en paraplu’s zijn niet toegestaan. Op het festival kan er alleen met pin betaald worden. De ingang van het festival is aan het Europaplein, nabij deze ingang worden ook fietsenstallingen gemaakt.

Wil je meer weten over praktische zaken? Dat kan hier.

Tijdschema van Bevrijdingsfestival Utrecht:

Hoofdpodium

12.00- 12.45 Fresku

13.00- 14.00 My Baby

14.30- 15.30 Karsu

16.00- 16.30 Sevn Alias

16.55- 17.00 Vijf voor Vijf Moment

17.05- 17.50 Rude Boy plays Urban Dance Squad ft DNA

18.20- 19.05 Waltzburg

19.35- 20.20 Muyayo Rif

20.50- 21.35 WIES

22.00- 23.00 Retro de Luxe het beste van 8o’s verantwoord, 90;s Now! & 00’s Heroes

Vrijheidspodium

12.00 – 12.15 – Lizet Aviva

12.30 – 12.45 – Tapestries

13.00 – 13.15 – Between the Jars

13.30 – 13.45 – LÖNA

14.00 – 14.05 – Uitreiking Songs for Freedom

14.15 – 15.00 – Boks Cultuurhuis

15.00 – 17.00 – PANN met DJ set

17.00 – 18.00 – Goodthingman (DJ)

18.00 – 19.00 – Kalaba (DJ)

19.00 – 20.00 – Seja (DJ)

20.00 – 22.00 – Mahabe

Tekst gaat verder onder plattegrond

Het Bevrijdingsfestival staat er tegenwoordig om bekend dat het meer is dan alleen muziek. Zo is er ook een programma in TivoliVredenburg waar Vrijheidscolleges worden georganiseerd met met auteur Lale Gül, voetballer en vredesactivist Evgeniy Levchenko en columnist Natascha van Weezel.

In de Bibliotheek Neude kunnen geïnteresseerden speeddaten met veteranen die actief zijn geweest in conflictgebieden. Ook is de bieb het startpunt voor wandelingen langs een stukje geschiedenis van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor kinderen wordt een Kinderfestival georganiseerd in park Transwijk.

Bibliotheek Neude

13.00 – 17.00 – Vrijheidswandeling & Vrijheidssoep. Speeddaten met Veteranen

TivoliVredenburg

19.30 – 21.00 – Vrijheidscolleges Live

23.00 – 03.00 – Officiële Bevrijdingsfestival Utrecht afterparty met o.a. Gotu Jim