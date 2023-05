Bevrijdingsfestival Utrecht trekt 27.000 bezoekers naar Park Transwijk

Zo’n 27.000 mensen bezochten vrijdag het Bevrijdingsfestival in het Utrechtse Park Transwijk. Vorig jaar waren dat er nog 37.000. Vanwege het slechte weer dat over Nederland trok werd in andere steden het festival tijdelijk stilgelegd. Dat was in Utrecht niet nodig, maar ook hier regende het een groot deel van de dag. De organisatie schrijft dat toen de regen rond 16.30 uur ophield het terrein snel volliep.

Het was lange tijd onzeker of het Bevrijdingsfestival in Utrecht door kon gaan. Het evenement kampt de laatste jaren namelijk met financiële problemen. Oorzaken die door de organisatie genoemd werden waren de nasleep van de coronacrisis, stijgende inflatie, fors gestegen loonkosten, krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan materialen.

Nadat bekend werd dat zowel de gemeente als provincie zouden bijspringen besloot festivaldirecteur Marja Kerstholt alsnog om het evenement niet door te laten gaan. Het risico zou te groot blijven, vooral als het slecht weer zou zijn op 5 mei omdat daarmee de horeca-inkomsten achterblijven.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Verheugd

Eind februari werd echter bekend dat het festival toch door kon gaan. De gemeente en provincie gaven ieder 50.000 euro en het K.F. Hein Fonds en Koninklijke Grolsch wilden garant staan voor eventuele tegenvallers. “We zijn verheugd dat we extra steun krijgen van zowel de overheid als nu ook uit de private- en commerciële sector om op 5 mei het festival te kunnen organiseren”, zei Kerstholt eind februari.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De organisatie schrijft nu dat het festival ondanks de regen toch door kon gaan. “Het festival begon met regen, maar dat kon de eerste bezoekers om 12.30 uur weinig storen. […] Het Bevrijdingsvuur werd dit jaar aangestoken door de Oekraïense Anna Bieliaieva (32), initiatiefneemster van de herdenking in de Jaarbeurs van de Russische inval in Oekraïne. Vanaf 16.30 uur werd het droog en liep het terrein snel vol voor Snelle en De Lieve Jongens Band.”

Om het Bevrijdingsfestival Utrecht ook in de toekomst te kunnen organiseren is deze week een crowdfundingsactie opgezet. Het doel hiervan is om 100.000 euro op te halen.