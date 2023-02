Bevrijdingsfestival Utrecht verkeert in financieel zwaar weer: ‘We hopen op een goed einde’

Het Bevrijdingsfestival Utrecht verkeert in financieel zwaar weer. Directeur Manja Kerstholt zegt dat zij hun best doen om ervoor te zorgen dat komende editie in Park Transwijk door kan gaan. “We gaan ervan uit dat we ook dit jaar weer een mooi festival neer kunnen zetten.”

In 2020 en 2021 kon het bevrijdingsfestival in Utrecht niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Vorig jaar, in 2022, waren de kosten volgens Kerstholt met 30 procent gestegen en er is toen voor gekozen om kleiner uit te pakken dan voorgaande edities. Dit jaar zijn die kosten nog verder gestegen. “Dit alles zorgt ervoor dat we momenteel in zwaar weer verkeren.”

Het festival is deels afhankelijk van horeca-inkomsten en subsidies. “Maar deze subsidies stijgen niet zo hard als de kosten”, aldus Kerstholt. “Het is daarom best wel ingewikkeld om in deze situatie een goed festival neer te zetten.”

Belangrijk

De organisatie is momenteel met verschillende partijen in gesprek om er toch voor te zorgen dat er dit jaar een bevrijdingsfestival is in Park Transwijk. Kerstholt: “We vinden het heel belangrijk dat Utrecht ook een festival heeft op 5 mei. We willen samen de vrijheid vieren want dat is vandaag de dag misschien wel urgenter dan ooit.”

Ondanks de moeilijke situatie, is Kerstholt positief. “We hopen op een goed einde. We zoeken naar mogelijkheden en ik wil alle Utrechtse partijen oproepen ons te steunen. We kunnen namelijk alle hulp gebruiken. Ik ga ervan uit dat het lukt en we ook dit jaar weer een mooi festival gaan organiseren.”