Bezoekers Centraal Museum: ‘Utrecht moet groener, duurzamer, gelijker en zorgzamer’

Bezoekers van de inmiddels afgelopen tentoonstelling De gezonde stad in het Centraal Museum vinden onder meer dat Utrecht in de nabije toekomst groen en autoluw moet zijn. Dat beeld kwam althans naar voren uit de ideeën die zij op konden schrijven.

De gezonde stad was vanaf 2 juni te bezoeken in het Centraal Museum. Deze tentoonstelling borduurde voort op de Ommuurde stad, de expositie die daarvoor te zien was. René de Kam, conservator van het museum, zei dat beide tentoonstellingen refereren aan 900 jaar stadsrechten. “De Ommuurde stad ging met name over de verdediging en De gezonde stad laat zien hoe het leven er binnen de muren uitzag.”

Bezoekers van De gezonde stad konden hun wensen en ideeën voor Utrecht opschrijven in een boek. Daaruit kwam vooral naar voren dat de stad in de nabije toekomst groen en autoluw moet zijn. Ook moet iedereen gelijk worden behandeld en is het belangrijk dat inwoners naar elkaar omkijken.

Voeding

Goede voeding en betaalbare woningen zouden volgens de bezoekers ook voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De toekomstige stad moet bovendien duurzaam zijn, met veel lokaal geproduceerde voeding en minder fossiele energie. “Ook goed (en gratis) openbaar vervoer is belangrijk, net als ruim baan voor de fiets. Ook minder (zwerf)afval en helemaal rookvrij behoren tot de wensen van de bezoekers”, is te lezen in een persbericht van het museum.

Deze bevindingen zijn eerder deze week door De Kam overhandigd aan Bart Andriessen, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Later wordt het boek opgenomen in de collectie van het Centraal Museum, zodat ook latere generaties kunnen lezen wat de Utrechters in 2022 belangrijk vonden voor de toekomst van de stad.

