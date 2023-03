Bezoekers van TivoliVredenburg in Utrecht kunnen straks alleen nog maar met pin betalen

Bezoekers van TivoliVredenburg kunnen vanaf medio april alleen nog maar met pin betalen. Het gebruik van contant geld gaat stoppen. Het is een van de maatregelen van het muziekpaleis om de kosten terug te dringen. Ook moeten bezoekers straks gaan betalen voor garderobes.



TivoliVredenburg in Utrecht kreeg eerder dit jaar 800.000 euro steun van de gemeente omdat het muziekgebouw door stijgende energiekosten en de coronacrisis in financieel zwaar weer zat. Het geld komt uit een pot van de gemeente die speciaal is gereserveerd voor maatschappelijke organisaties die noodsteun nodig hebben.

DUIC sprak in januari al met directeur Jeroen Bartelse over maatregelen die TivoliVredenburg zelf nam om de kosten omlaag te brengen en de inkomsten omhoog, om zo de financiën verder in balans te brengen. Zo werden de ticketprijzen met 50 cent verhoogd, stegen de horecaprijzen en werd er 20 procent minder energie verbruikt.

Pinbetalingen

Nu is duidelijk dat TivoliVredenburg werkt aan meer maatregelen. Zo gaat het muziekpaleis stoppen met het aannemen van contant geld. Bartelse legt uit: “We zien tegenwoordig dat 95 procent van alle betalingen al met pin gebeurt. Tegelijkertijd is de verwerking van contant geld erg arbeidsintensief, hebben we bijvoorbeeld ook meerdere kluizen en moet het geld opgehaald worden. In alle zalen moet dat allemaal goed en veilig geregeld zijn.” Hierdoor zijn er ook hogere kosten verbonden aan het gebruik van contant geld in vergelijking met pinbetalingen.

Toch was het volgens Bartelse wel een besluit waar lang over nagedacht is. “We willen ook heel toegankelijk zijn, voor sommige groepen mensen hebben contante betalingen nog de voorkeur. Dat zien we bijvoorbeeld bij mensen die wat minder geld te besteden hebben of minder digitaalvaardig zijn. Het is daarom een afweging die we moesten maken.” Voor mensen die echt niet met een eigen pinpas willen of kunnen betalen komt er wel een alternatief waarbij bezoekers cashgeld op een betaalkaart van TivoliVredenburg kunnen zetten.

Garderobe

Bezoekers kunnen nu nog gratis gebruikmaken van de garderobe, daar gaat ook verandering in komen. Mensen zullen vanaf medio april moeten betalen om hun jas of tas achter te laten. Ook zegt TivoliVredenburg te blijven kijken naar de ticketprijzen, maar een vaste verhoging over de gehele breedte van het programma komt er niet. Per optreden wordt er gekeken in hoeverre betaalbaarheid, toegankelijkheid, omzet voor de artiest en TivoliVredenburg in balans blijven. Dat kan wel betekenen dat sommige tickets duurder worden, maar andere juist niet.