Bezoekers van vernieuwde 1920-vleugel van Centraal Museum in Utrecht leggen ‘Ikea-parcours’ af

De zogenoemde 1920-vleugel van het Centraal Museum is vanwege een grondige verbouwing in maart 2022 gesloten. Inmiddels is het werk afgerond en zaterdag 16 december gaan de deuren van het vernieuwde deel weer open voor het grote publiek. Journalisten kregen daarvoor al een rondleiding die werd gegeven door artistiek directeur Bart Rutten. Voor aanvang vertelde hij dat de vernieuwde vleugel wordt gebruikt voor de vaste collectie van het museum en dus niet zozeer voor tentoonstellingen. Het idee is dan ook dat mensen deze Collectie Centraal meermaals bezoeken. “De finesse en diepgang die je hier vindt kun je namelijk niet tijdens één bezoek tot je nemen”, aldus Rutten.

De 1920-vleugel is vernoemd naar het jaar waarin het werd gebouwd en bevindt zich aan het Nicolaaskerkhof en deels langs de Agnietenstraat. De vleugel beslaat ruim 900 vierkante meter, verspreid over twee verdiepingen. Er zijn in totaal dertien zalen die gekoppeld zijn aan thema’s; zo is in een zaal bijvoorbeeld alleen maar werk van Gerrit Rietveld te zien, een andere zaal draait om mode en het thema van een andere zaal is Denk aan mij. Hier hangen portretten van de zestiende-eeuwse schilder Jan van Scorel en andere tijdgenoten.

Tussen deze werken is ook het schilderij te vinden dat Iris Kensmil in 2018 van Sojourner Truth maakte. “Op de portretten van Van Scorel zijn voornamelijk witte mannen te zien. Kunstenaars als Iris Kensmil en Steve McQueen geven hedendaagse reacties op deze koloniale beeldgeschiedenis”, vindt het museum.

Globe

In totaal bestaat Collectie Centraal uit meer dan 400 objecten, waaronder tientallen aanwinsten die nooit eerder te zien waren in het Centraal Museum. Zo is nu bijvoorbeeld een scheepsglobe te zien die per toeval tussen alle andere 60.000 objecten werd ontdekt in het depot. Op deze globe is met de hand de route geschilderd die het schip de Berkenrode in de achttiende eeuw van Nederland naar Batavia aflegde. Na onderzoek bleek dit voorwerp van groot historisch belang te zijn en vanwege de kwetsbaarheid van het object is de globe slechts drie maanden te zien in het Centraal Museum.

In dezelfde zaal staat ook het beroemde zeventiende-eeuwse poppenhuis, een van de topstukken van het museum. Dit poppenhuis bestaat volgens Rutten uit 1.300 onderdelen en er komen vaak verzoeken van musea uit bijvoorbeeld Japan die het object graag in bruikleen willen. “Naast het poppenhuis hebben we een zuil waar we iedere keer andere objecten uit het huis tentoonstellen.”

Breed publiek

Naast deze werken is er in de 1920-vleugel nog veel meer kunst te zien van onder andere Vincent van Gogh, Pyke Koch, Joop Moesman, de Utrechtse Caravaggisten, Marlene Dumas, Abraham Bloemaert en nog veel meer. Collectie Centraal is in de basis chronologisch en de bezoeker kan in de vleugel maar één pad volgen. Rutten spreekt van een ‘Ikea-parcours’. “Je komt binnen bij de entree en gaat er aan de achterkant weer uit.” Zaterdag 16 december was de officiële opening en bezoekers konden die dag gratis naar binnen. “Er zijn dan ook interviews met kunstenaars en er is een bingo. We willen een breed publiek aanspreken”, aldus Rutten.