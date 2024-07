Bezuiniging amateurkunst in Utrecht voorlopig van de baan

Na een urenlange vergadering in de gemeenteraad in Utrecht werd duidelijk dat amateurkunstgroepen in Utrecht opgelucht kunnen ademhalen; de bezuiniging is voorlopig van de baan. In de toekomst moeten TivoliVredenburg, Centraal Museum en de Stadsschouwburg geld inleveren voor de duizenden amateurkunstenaars.

Het waren pittige uurtjes voor de lokale politici in Utrecht. Er staat een enorme bezuinigingsopgave voor de deur. De stad moet vele tientallen miljoenen euro’s bezuinigen. Donderdag was het slotdebat over de begroting.

Een van de bezuinigingen die het college van B&W had voorgesteld was het dichtdraaien van de subsidiekraan voor amateurkunstgroepen. Onder amateurkunst worden in Utrecht verschillende disciplines geschaard, waaronder muziek, dans, theater en beeldende kunsten. Met die subsidie kunnen groepen tegemoetkoming krijgen voor kosten zoals de huur van een oefenruimte, of het salaris van de artistieke leiding. Het gaat hierbij nadrukkelijk om amateurkunstenaars, gewone bewoners die bijvoorbeeld in een koor zitten en samen oefenen.

Amateurkunstgroepen zijn afgelopen weken massaal in actie gekomen om de aangekondigde bezuiniging terug te draaien. Koren en musici voerden verschillende keren actie bij het stadhuis en er werd een petitie overhandigd.

Donderdag kort voor het debat zei Froukelien IJntema, lid van vrouwenkoor Bianca C nog tegen DUIC: “We snappen dat er bezuinigd moet worden maar hopen toch dat er nog wat ruimte zit voor aanpassingen. We hebben er naar mijn idee alles aan gedaan om in actie te komen. Nu is het gewoon afwachten tot de vergadering van de gemeenteraad.” Er werd gevreesd dat amateurkunst minder toegankelijk zou worden wanneer de subsidie verdwijnt.

De grote drie

De gemeenteraad heeft de oproep gehoord, want donderdag werden er verschillende moties en amendementen ingediend waarmee de subsidie behouden blijft. Duidelijk is dat een meerderheid van de gemeenteraad de bezuiniging wil terugdraaien. Daar moet uiteraard wel geld voor gevonden worden. Vanaf 2029 zullen de drie grote instellingen TivoliVredenburg, Stadsschouwburg en Centraal Museum daarom wat geld moeten inleveren.

Er werd gisteren echter nog geen potje met geld gevonden waarmee de subsidie tot die tijd gedekt kan worden. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om in overleg te gaan met de drie grote culturele instellingen of ze wellicht kunnen bijspringen, ook moet het college opzoek naar andere manieren om geld vrij te maken. Het college moet hier later op terugkomen.

Froukelien IJntema laat weten heer erg blij te zijn: “Het is mooi om te merken dat onze gezamenlijke stem en optreden effect hebben gehad. We hebben de afgelopen weken onze krachten gebundeld en ook laten zien dat we niet tegenover de gemeente staan, maar samen willen zoeken naar een oplossing. Nu wil een groot deel van de gemeenteraad amateurkunst behouden. Dat geeft een enorm goed gevoel.”