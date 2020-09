Bibliotheek Utrecht maakt winnaars van zomerse schrijfwedstrijd bekend

De Bibliotheek Utrecht heeft zondag de winnaars van de zomerse schrijfwedstrijd bekendgemaakt. Naomi Kamminga, Youri van Boxtel en Karim Abbara wonnen elk in hun eigen categorie de juryprijs.

Het thema van de schrijfwedstrijd was ‘schrijf je reis’ en de categorieën waren jeugd, jongeren en volwassenen. Volgens de jury is het niveau van de verhalen hoog. “We hebben met veel plezier gelezen hoeveel schrijftalent er nog in Nederland rondloopt.”

In de categorie jeugd (8 tot 13 jaar) won Naomi Kamminga de juryprijs met haar verhaal ‘De reis van de steen’. Naomi schrijft vaker verhalen, maar de prijs kwam toch als een verrassing. “Ik had het niet verwacht”, zei ze na afloop.

Bij de jongeren (14 tot 21 jaar) won Youri van Boxtel met het verhaal ‘Friet’. Hij schreef nog nooit eerder een verhaal en leverde het nog net op de deadline in. “Ik wou het gewoon proberen en had niet verwacht dat ik dit uiteindelijk zou winnen”, zei Youri. In de categorie volwassenen won Karim Abbara met het verhaal ‘Fredrico’. Ook hij was verrast dat hij won en vertelde dat hij onder de indruk is van het juryrapport.

Naast de vakjury kon ook het publiek stemmen op ingezonden verhalen. In totaal werd 2300 keer gestemd. De publieksprijzen waren voor Vicky Donata (jeugd), Zoë Mors (jongeren) en Florine Kist (volwassenen). In de drie categorieën werden in totaal 410 verhalen ingestuurd.