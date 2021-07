Bij deze tentoonstelling van het Centraal Museum mogen de kunstwerken juist aangeraakt worden

In het Centraal Museum in Utrecht is vanaf zaterdag 7 augustus een zogenoemde multizintuigelijke tentoonstelling te ervaren. Naast dat de kunstwerken bekeken kunnen worden, zijn ze ook te ruiken, te horen en te voelen.

The Blind Spot is een 4D beleving van kunstenaar Jasper Udink ten Cate en experience designer Jeroen Prins. Vanwege de meerdere mogelijkheden om de werken te ervaren is de tentoonstelling ook toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn.

De kunstwerken zijn gebaseerd op originele stillevens uit de collectie van het Centraal Museum. Via een audiotour worden de bezoekers aangemoedigd de werken aan te raken en zo de etenswaren en de verschillen tussen licht en schaduw letterlijk te voelen.

Toegankelijk

Udink ten Cate en Jeroen Prins willen met The Blind Spot beeldende kunst toegankelijker maken voor blinde en slechtziende bezoekers. Ook kunnen bezoekers zonder zichtproblemen ervoor kiezen om geblinddoekt de kunstwerken te beleven.

De expositie start op 7 augustus en duurt tot en met 18 augustus.