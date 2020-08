Bij Inclusief dansen in Utrecht is iedereen welkom, met en zonder beperkingen.

Bij het Danscentrum Utrecht kunnen liefhebbers terecht voor Inclusief Dansen. Een nieuwe vorm van dans waarbij iedereen kan meedoen. Met en zonder beperkingen. “Met wat je in je hebt doe je mee”, zegt Laisvie Andrea Ochoa. Zij is bij het Danscentrum Utrecht docente Inclusief dansen, een in Utrecht nog vrij onbekende dansvorm.

Onbekend maakt onbemind, maar Ochoa ziet dat niet zo: “Het kon wel eens een rage worden”, merkt ze op. “In Colombia heb ik in 2007 de dansonderneming ConCuerpos opgericht waar we workshops Inclusief dansen geven en die zijn zeer populair. Waarom? Omdat het moderne dans is zonder belemmeringen voor de degenen die er aan deel willen nemen. Misschien is de enige voorwaarde dat je op zijn minst van dansen en bewegen moet houden.”

Het Danscentrum Utrecht heeft nu voor het eerst in Utrecht Inclusief dansen in het aanbod opgenomen. Zondag is er een open dag, en volgende week open leesweek. Maar wat is Inclusief dansen eigenlijk? Ochoa, de geboren Colombiaanse met dansopleidingen in Bogota, Rotterdam en Utrecht, weet er alles van. “Inclusief dansen houdt in dat iedereen, jong en oud, met en zonder beperking, mee kan doen. Centraal staat het dansen, dansen zonder barrières. Je bent je eigen baas, met je eigen capaciteiten. Dan maakt het niet uit of je wel of geen fysieke of geestelijke beperkingen hebt.”

Moderne dans

Maar wat wordt er nu precies gedanst? Ochoa lacht. “Ik begrijp je ongeduld, maar bij Inclusief dansen is ook belangrijk geduld te hebben, dat je leert te wachten op je collega-deelnemers. Er is een balans tussen de verantwoordelijkheid die je hebt voor je eigen ontwikkeling en de band die je ontwikkelt met de groep. Maar om op de vraag in te gaan: het is moderne dans en daar moet hard voor gewerkt worden. Als cursusleider vraag ik je bijvoorbeeld om een beweging te maken waarin je water door de lucht gooit, dat zijn exercities om op zoek te gaan naar bewegingen die je met je lichaam kan maken en als je die motoriek leert kennen gaan we ze daarna gebruiken in het maken van danschoreografie.”

Ze kan er veel over vertellen, Ochoa. Maar dan zegt ze: “Ik kan het allemaal wel uitleggen, maar je moet het zien en meemaken, dat is eigenlijk het beste. Maar wat ik nog wel wil zeggen is dat deelname vooral inspiratie geeft, schrijf dat maar op. En dat het een rage wordt.”