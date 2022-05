Bijna 70 jaar oud kunstwerk op Herderplein in Utrecht nieuw leven ingeblazen

Een bijna 70 jaar oud kunstwerk dat ooit op het Herderplein in Utrecht lag, wordt momenteel nieuw leven ingeblazen. Het gaat om een grote zwart-wit tekening van kunstenaar Jan Boon die het hele speelveld beslaat.

Het Herderplein in de Utrechtse wijk Oog in Al werd in 1955 ontworpen door architect Antonio Salvatore en kunstenaar Jan Boon. Volgens de gemeente zochten architecten en beeldend kunstenaars na de Tweede Wereldoorlog naar mogelijkheden om samen te werken. Voorbeelden van beeldende kunst die opgaat in de architectuur zijn echter zeldzaam in de stad, het Herderplein is een uitzondering.

Jan Boon, die destijds in Utrecht woonde, ontwierp een zwart-wit tekening voor het pleinoppervlak. Iemand met een scherp oog voor detail kan onder meer een pauw en een hagedis ontdekken. De laatste tijd verkeerde het plein in slechte staat. Omdat de gemeente dit erfgoed wil behouden, is besloten het kunstwerk opnieuw aan te brengen.

Gps

Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Jan Scheepmaker van de gemeente Utrecht zegt dat er lang is gezocht naar een ideale werkwijze. “In het verleden zijn de patronen met behulp van houten mallen op het asfalt aangebracht. Dat wilden we dit keer niet doen omdat het erg duur is en omdat die mallen maar één keer worden gebruikt, moeten we ze naderhand ook nog ergens opslaan.”

Er is nu gekozen om met behulp van gps-apparatuur ruim 900 punten op het plein aan te brengen. Dit is gedaan door het Utrechtse bedrijf Koot Infrawerken. Vervolgens is een lijn getrokken tussen deze punten, waardoor de buitenlijn van de tekeningen zichtbaar werd.

Inkleuren

Momenteel zijn medewerkers van het bedrijf Possehl deze tekeningen aan het ‘inkleuren’. Daarvoor moeten eerst de lijnen worden afgeplakt. Vervolgens wordt epoxy binnen het afplaktape uitgesmeerd en daar wordt wit grenette (kleine kiezelsteentjes) over uitgestrooid. Zodra de epoxy droog is, wordt het losliggende grenette weggeblazen. “Het idee is dat er straks een mooie scheiding tussen het zwart van het asfalt en het wit van het grenette zichtbaar is, precies zoals Jan Boon het ooit bedacht had”, aldus Scheepmaker.

Naast het kunstwerk worden ook andere onderdelen van het Herderplein aangepakt. Zo ligt er nu, in tegenstelling tot voorheen, een put precies in het midden van het plein. Hierdoor kan het regenwater natuurlijk weglopen in het riool, maar als er in korte tijd veel neerslag valt kan het plein ook tijdelijk worden gebruikt om overtollig water op te slaan. Volgens Scheepmaker gaat het om een capaciteit van zo’n 450 kuub.

Schaatsen

Ook in tegenstelling tot vroeger kan het Herderplein niet meer onder water worden gezet tijdens hete zomerdagen, zodat kinderen het als spetterbadje kunnen gebruiken. Dit mag namelijk niet meer omdat de regels voor waterkwaliteit veel strenger zijn. “Wel komt er nu een fontein, waardoor kinderen toch nog een beetje verkoeling kunnen zoeken.”

Schaatsen op het Herderplein zit er ook niet meer in. Deels omdat hiervoor ook de regels van de waterkwaliteit zijn aangescherpt en ook omdat men wil voorkomen dat het kunstwerk wordt beschadigd door een schaats.

De aankomende weken worden alle werkzaamheden aan het Herderplein afgerond. Op 21 mei staat er een feestelijke heropening op de agenda. Wat er op die dag precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.