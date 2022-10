Bijzonder fotoalbum ontdekt uit 1962 van Nationale Commandobunker in Utrecht

Er is een uniek fotoalbum uit 1962 ontdekt in het Rijksarchief van de bouw van de Nationale Commandobunker in Utrecht. De bunker die onderdeel was van de Bescherming Bevolking (BB) is te vinden bij het fort Lunet 1 en is dit weekend te bezoeken.

De BB was een organisatie die in 1952 werd opgericht door de overheid die moest helpen bij het bescherming van de bevolking in tijden van oorlog. Omdat de dreiging van een kernoorlog in die periode steeds groter werd, en de oude commandopost niet meer voldeed, besloot men in 1960 om een nieuw betonnen commandopost te bouwen bij Lunet 1 in Utrecht.

Uiteraard is de bunker lange tijd met geheimzinnigheid omgeven geweest. Er was bijvoorbeeld weinig bekend over de bouw en geschiedenis van deze voor Nederland belangrijke ‘plek van herinnering’ over de Koude Oorlog.

Aankomend weekend gaat de bunker open tijdens het Koude Oorlog Weekend. Tijdens de voorbereiding van dit weekend is een uniek fotoalbum opgedoken in het Rijksarchief in Den Haag met zwart-wit foto’s van de bouw en kleurenfoto’s van het latere interieur. Het album vertelt meer over de geschiedenis van deze plek.

De bunker in Utrecht is te bezoeken op zaterdag en zondag, tussen 10.00 en 16.00 uur. Het programma op Lunet 1 is onderdeel van een landelijk programma, nu voor het eerst georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. Door het openen van bijzondere militaire en civiele gebouwen en musea wil de organisatie de verhalen van de Koude Oorlog aan een breed publiek vertellen.

