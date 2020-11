Bijzonder kunstwerk van de stad Utrecht vindt een plek de bibliotheek

In 1951 kreeg de Utrechtse kunstschilder Toon van Ham (1905-1988) een opdracht van Chris Leeflang, destijds directeur van boekhandel Broese in de Nachtegaalstraat. De opdracht betrof het maken van een glasschildering van grote afmetingen, namelijk 2 meter bij 3.60 meter. Het onderwerp moest de stad Utrecht zijn. Van Ham voltooide dit kwetsbare, enorme kunstwerk in 1952. Verdeeld in twaalf panelen, dat wel.

Na een aantal verhuizingen, waarbij als een wonder geen van de twaalf glazen panelen is beschadigd heeft dit unieke kunstwerk een definitieve plek gekregen in de openbare bibliotheek aan de Neude. Even dreigde er vergetelheid voor dit kunstwerk want waar vind je een geschikte wand voor een werk van deze afmetingen? In de bibliotheek is het (glazen) schilderij in volle omvang en glorie voor een groot publiek te bewonderen. Het werk hangt naast de Filmzaal.

Kasteel Vredenburg

Toon van Ham heeft zijn opdracht, die hem werd gegeven ter ere van het 100-jarig bestaan van Broese, goed begrepen. Hij schilderde niet het Utrecht van zijn generatie, maar greep terug op de historie van de stad. Het schilderij toont de contouren van de ommuurde stad, de Oudegracht de meest markante bruggen, ook het kasteel Vredenburg en natuurlijk de Domtoren. De blauwe achtergrond en gele accenten maken het een aantrekkelijk kunstobject.

Een achterglasschildering is een uiterst broze schildertechniek waarbij de verf direct op het glas wordt aangebracht. Als het schilderij af is wordt het omgekeerd zodat men door het glas naar de afbeelding kijkt.

Het schilderij dat nu in de bibliotheek te bewonderen is, is een geschenk van Sandra en Erik van Doorn de huidige eigenaren.