Bijzonder schilderij van Utrechtse kunstenaar volgende week onder de hamer bij Sotheby’s in New York

In New York wordt volgende week donderdag een bijzonder schilderij van oude meester Adam Willaerts (Londen 1577 – 1664 Utrecht) geveild. Het schilderij uit 1620 is een samengesteld beeld waarop een vismarkt op het strand te zien. Willaerts heeft aan dit beeld een aantal Utrechtse elementen toegevoegd.

Adam Willaerts werd geboren in Londen, maar vestigde zich in 1602 in Utrecht. Op zijn olieverfschilderij uit 1620 is een vismarkt op het strand te zien, met op de achtergrond een Nederlandse vloot naast een klifachtig gebergte. “Het interessante aan het werk is dat er zich tussen de kliffen een klein fantasiestadje ontwaart, waarvan enkele gebouwen te herkennen zijn als Utrechtse monumenten”, aldus Ruben Vecht van veilinghuis Sotheby’s.

“Zo komt de in de negentiende eeuw afgebroken Mariakerk in het schilderij terug, net als de Servaastoren, die eens boven op de huidige Servaasbrug stond in de tijd dat Utrecht nog verdedigingswerken had. Daarnaast is de stadspoort onderaan de kliffen te identificeren als de Gildpoort die vroeger de toegang vormde richting het grondgebied de Utrechtse Stadsvrijheid.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Geen van de door Willaerts afgebeelde gebouwen staat tegenwoordig nog overeind, maar dat maakt het schilderij volgens Vecht des te bijzonderder. “Niet alleen is het schilderij van de Utrechtse meester een ode aan zijn geliefde stad, maar ook is het een belangrijk historisch document dat ons iets leert over de geschiedenis van de stad Utrecht.”

Veiling voor oude meesters

Het olieverfschilderij Nederlandse schepen bij een klifachtige kust met een vismarkt op het strand wordt door veilinghuis Sotheby’s in New York geveild op een van de belangrijkste veilingen van het jaar voor oude meesters. Volgens het veilinghuis komt een werk zoals dit van Adam Willaerts zelden op de markt. Sotheby’s schat de waarde dan ook op 200.000 tot 300.000 dollar.

De veiling is volgende week donderdag 1 februari vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd live te volgen via de website van Sotheby’s en mogelijk via YouTube. Naar verwachting is het werk van Willaerts ergens na 16.30 uur aan de beurt. De veilingcatalogus is hier te bekijken.