Bijzonder Utrechts muziekproject: bekijk hier de videoclip van Ally

Utrecht is sinds een kort een nieuw muziekcollectief rijker: Ally. De band ontstond doordat zangeres en songwriter Sofie Letitre en producer Ferdy van der Singel samen muziek begonnen te maken en daar steeds meer muzikanten bij aanhaakten. Deze week is hun nieuwste videoclip uitgekomen, met een glansrol voor de elfjarige Utrechtse Lima Keskin Bakker.

Sofie Letitre kennen we als solomuzikant, maar timmert nu dus ook aan de weg met Ally. Ze noemt het zelf liever een collectief dan een band. “Het is eigenlijk ook organisch ontstaan in onze studio. Vrienden, muzikanten en andere creatieve mensen, die over de vloer kwamen haakten aan. Het werd echt een plek waar veel dingen gemaakt werden. Zo ontstond Ally.”

Eeuwige jeugd

De nieuwste videoclip van het collectief heet Adult. Sofie vertelt: “Het nummer gaat over dat we aan de ene kant altijd jong willen blijven, dat we echt de tijd willen stilzetten. Tegelijkertijd kan dat idee ook juist heel verstikkend zijn. Want het besef dat je alles uit het leven moet halen komt juist ook voort uit de acceptatie dat de tijd niet oneindig is.”

De videoclip die gemaakt is, is geïnspireerd op een droom die Sofie had. In de videoclip steelt Lima in een hele dure villawijk een Ferrari voor een joyride. Lima staat in de video voor de eeuwige jeugd en speelsheid en de Ferrari voor het besef van sterfelijkheid. “Want als je je bewust wordt van je sterfelijkheid kopen mensen een dure Ferrari”, vertelt Sofie lachend. “Het is mooie symboliek.”

In de clip is een glansrol weggelegd voor Lima. Het elfjarig meisje dans en acteert in de video. Maar nog bijzonderder; ze heeft ook zelf de choreografie geschreven. Lima danst al vanaf haar zevende jaar en is net aangenomen voor Dansacademie Codarts in Rotterdam. Lima: “Het was heel leuk! Iedereen was zo aardig. Voor de video mocht ik zelfs in een Ferrari rijden, dat was best spannend, maar ook heel gaaf.”