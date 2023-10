Bij veilinghuis De Eland & De Zon worden begin november 35 Utrechtse stadsgezichten uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw geveild. Op deze stadsgezichten, in de vorm van schilderijen en aquarellen, zijn verschillende monumenten en historische plekken in Utrecht te zien, waaronder de Domtoren, de Maliebaan, de Oude Gracht en de Catharijnepoort.

De verzameling kunstwerken is afkomstig van één persoon. De werken zijn gemaakt door verschillende kunstenaars die in verschillende periodes leefden. Ieder kunstwerk laat daarom een ander stukje van de Utrechtse geschiedenis zien. Met andere woorden, het veranderende dagelijks leven en de wisselende architectuur in de loop der jaren in de stad Utrecht, zijn terug te zien in deze collectie. De collectie is te bekijken op de website van het veilinghuis.

Geïnteresseerden krijgen eerst de mogelijkheid om de kunstwerken te bekijken. De kijkdagen voor deze collectie zijn van 2 tot en met 5 november bij Veilinghuis De Eland & De Zon. De veiling zelf vindt de week erna plaats, van 6 tot en met 9 november, op dezelfde locatie.