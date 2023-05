Bijzonder verhaal van PTT-medewerker en verzetsheld onderwerp van nieuwe podcastaflevering over Post Utrecht

Het bijzondere verhaal van PTT-medewerker Wolter Heukels, die in de Tweede Wereldoorlog vanuit het gebouw op de Neude het verzet hielp, is het onderwerp van de nieuwste aflevering van de podcast Ik verbind u door. Deze podcastserie gaat over het imposante gebouw Post Utrecht. De komende tijd verschijnen er wekelijks nieuwe afleveringen.

Wat we tegenwoordig vooral kennen als Bibliotheek Neude, of Post Utrecht, was vroeger natuurlijk het hoofdpostkantoor de Neude. Decennialang was het een plek die mensen verbond: er werden brieven gepost naar geliefden, telegrammen en faxen gestuurd. Er werden ook letterlijk mensen met elkaar verbonden: van 1926 tot 2016 was een groot deel van het gebouw in beslag genomen door een grote telefooncentrale waar verbindingen werden gelegd over de hele wereld.

In 2020 is Post Utrecht na een grondige transformatie weer geopend voor het publiek. Het heeft nu een multifunctionele bestemming met een bibliotheek, waaronder horeca en een auditorium met plek voor 180 bezoekers, winkels en een grote fietsenstalling. Vorig jaar won Post Utrecht nog de DUIC Publieksprijs behorende bij de Rietveldprijs.

Podcast

Het gebouw heeft heel veel verhalen in zich, en dat komt niet alleen door de boeken die er liggen. In de podcast Ik verbind u door, een initiatief van ontwikkelaar MRP, komen de verhalen uit de geschiedenis van het gebouw tot leven. Elke aflevering van achttien tot twintig minuten bevat verhalen die hun oorsprong hebben in het gebouw.

Vandaag, op 4 mei, is de tweede aflevering van de podcastserie gepubliceerd. Deze aflevering gaat deels over Wolter Heukels. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten de telefonistes in het postkantoor gewoon aan het werk: zonder hen geen verbinding. Maar ondertussen verrichtte PTT-medewerker Heukels elders in het gebouw heldendaden. Zijn kleindochters Ineke en Lida Heukels vertellen in de podcast hoe hun grootvader in het geheim een illegaal telefoonnetwerk opzette en zo het verzet hielp. Helaas werd hij ontmaskerd door de Duitsers en uiteindelijk gefusilleerd.

Wil je meer lezen over Wolter Heukels? Dat kan hier.

De podcast is hier via Spotify te beluisteren.