Bijzondere installatie in Utrecht: Spectrum is een mix van lichtkunst, performance, muziek en vormgeving

Spectrum is een van de voorstellingen die te zien bij het SPRING in Autumn theaterfestival in Utrecht. De installatie staat in een loods op de Locomotiefstraat. Wat het precies is, dat is moeilijk te zeggen. Maar één ding is duidelijk: het lichaam staat centraal bij dit avontuur.

Bezoekers van Spectrum vallen in de duisternis, om vervolgens te ontwaken in een eindeloos kleurenspectrum. Het klinkt geheimzinnig, maar het is waarschijnlijk de beste omschrijving van de voorstelling. Het is het resultaat van een samenwerking tussen het Utrechtse theatergezelschap Schweigman& en vormgever Cocky Eek, met lichtkunstenaar Matthijs Munnik en componist Yannis Kyriakides.

Hoe kunnen we het kleurenspectrum fysiek voelbaar maken? Dat is de vraag die bij Spectrum centraal staat. Een vraag die twee jaar geleden bij theatermaker Boukje Schweigman en Cocky Eek. “Kleur doet meer met je dan je denkt. Normaal nemen we kleuren voor lief. Wat ik in Spectrum wil bereiken, is dat de kleuren echt fysiek binnenkomen. Niet dat je er alleen naar kijkt”, zegt Boukje.

Fysiek ervaren

Met het maken van de installatie hebben zij in zekere zin het voorwerk gedaan. Het is aan de bezoeker om de kleuren echt te ervaren. “Ik denk dat het fijn is als het geen naam heeft. Je wil niet al te veel weten van tevoren, maar je wil iets fysiek ervaren”, zegt Cocky. “Het lichaam staat centraal.”

Boukje: “Wat er precies gaat gebeuren, gaan we niet vertellen. We willen dat je juist zo min mogelijk weet, zonder verwachtingen en gedachten vooraf. Juist dan kun je je fysiek overgeven.” Boukje wilde met dit project weer terug naar iets kleiners, nadat ze internationaal al in menig schouwburg heeft gestaan. Spectrum heeft daarom een intieme setting, een voorstelling laat slechts enkele bezoekers toe in de oude NS-loods aan de Locomotiefstraat.

Drieluik

Spectrum is de derde samenwerking tussen Boukje en Cocky. Na de voorstellingen Blaas en Curve sluit Spectrum een drieluik af waarin de witte ruimte centraal staat. Bij Blaas kruip je door een opblaasbare luchtbol, bij Curve betreed je een eindeloos spiralende tunnel. Met hulp van lichtkunstenaar Matthijs en componist Yannis, is deze derde voorstelling een echte ruimtelijke ervaring – en bovendien op de veilige anderhalve meter afstand.

Spectrum is zes keer per dag te beleven tijdens SPRING Utrecht van 28 oktober tot en met 15 november 2020. Kaartjes kosten 17 euro.