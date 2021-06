Bijzondere maquette Tempelberg keert na ruim honderd jaar terug naar Utrecht

Museum Catharijneconvent in de Utrechtse binnenstad is een nieuw object rijker. Het gaat om een negentiende-eeuwse maquette van de Tempelberg uit Jeruzalem, die ooit al eens deel uitmaakte van een Utrechtse kunstcollectie.



De maquette kwam voor het eerst in 1879 naar de stad. Dominee Leendert Schouten (1828-1905) startte in 1852 in zijn huis in Utrecht een museum met allerlei voorwerpen die gerelateerd zijn aan de Bijbel. Schouten ontving het model van de Tempelberg in 1879 maar kon het pas tonen in 1882, nadat hij een ruimer huis aan de Nieuwegracht kocht.

Zijn verzameling werd het Schoutenkabinet genoemd. Het werd op een gegeven moment eigendom van het Nederlands Bijbelgenootschap en vormde later de basis van het Bijbels Museum in Amsterdam, dat in 1925 werd geopend. In 2020 is een deel van collectie van dit museum overgebracht naar Museum Catharijneconvent, waaronder de maquette van de Tempelberg.

Schick

Archeoloog en maquettebouwer Conrad Schick bouwde het model van de Tempelberg in 1879 voor Schouten. De maquette bestaat uit losse onderdelen die de islamitische heiligdommen op de Haram al-Sharif, voorheen de plaats waar de Joodse Tempel stond, weergeven. De nieuwste archeologische vondsten van toen, zoals stadsmuren, onderaardse ruimten en cisternen, zijn er ook in verwerkt.

Schick was volgens het museum een van de weinige archeologen die de gelegenheid kreeg om in alle ondergrondse delen van de Tempelberg metingen te doen en tekeningen te maken. Zijn model zou hiermee een goed beeld geven van de situatie van de Tempelberg in de negentiende eeuw en het laat ook zien hoe nauw de heilige plaatsen van joden, christenen en moslims met elkaar verbonden zijn.

Tentoonstelling

Schick bouwde meerdere modellen van de Tempelberg. Eén maakte hij voor de wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen. Tegenwoordig is het model in Museum Catharijneconvent het enige dat nog in Europa te bezichtigen is. De andere drie overgebleven modellen bevinden zich in Jeruzalem.

De maquette is te zien op de tentoonstelling Feest! Weet wat je viert. De expositie is volgens Museum Catharijneconvent met name bedoeld voor leerlingen uit het primair onderwijs. Vanaf zaterdag 5 juni mogen de Nederlandse musea weer bezoekers ontvangen en vanaf dat moment is ook de maquette van de Tempelberg te bewonderen.