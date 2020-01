Bijzondere samenwerking in TivoliVredenburg: Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer

Drie internationaal erkende artiesten met een verschillende achtergrond gaan samen het podium op voor een bijzondere voorstelling. Iggy Pop, Lavinia Meijer en Philip Glass staan samen op de planken van TivoliVredenburg met een avond vol poëzie en muziek.

Het moet een verrassende combinatie worden van artiesten die voor het eerst samen op het toneel staan. An Evening With Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer is op 10 juni te zien in TivoliVredenburg.

Harpiste Lavinia Meijer geeft solo-concerten over de hele wereld. Iggy Pop is een legendarische Amerikaanse zanger. Hij zal poëzie voordragen op deze avond.

Philip Glass is een wereldberoemde componist die solo piano- en kamermuziekavonden uitvoert en regelmatig met het Philip Glass Ensemble verschijnt.

Meijer ontmoette Pop en Glass in Carnegie Hall tijdens een optreden in 2016. Philip Glass staat bekend om zijn samenwerkingen met diverse artiesten uit verschillende genres bij elkaar te brengen. Kaarten zijn vanaf vrijdag 24 januari 9.00 uur te koop via tivolivredenburg.nl.