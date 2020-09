Bijzondere tentoonstelling ‘De Ommuurde Stad’ laat de geschiedenis van de verdediging van Utrecht zien

De stadsmuren van Utrecht speelden eeuwenlang een hele belangrijk rol in de stad. In het Centraal Museum opent zaterdag de nieuwe tentoonstelling ‘De Ommuurde Stad’. De expositie gaat over de geschiedenis van de stad Utrecht, vanaf het allereerste begin.

Komend weekend opent het museum de tentoonstelling voor het publiek. Een mooi moment, de opening van de tentoonstelling valt namelijk op dezelfde dag als de officiële heropening van de ‘nieuwe’ singel van Utrecht. Zowel de singel als de stadsmuur waren immers eeuwenlang een manier voor de stad Utrecht om kwaadwillenden buiten te houden.

Aan de hand van historische wapens, 3D-reconstructies, animaties, miniaturen, video’s, tekeningen, schilderijen en archeologische vondsten wordt het verhaal uitgebreid verteld. Vanaf een reliëf van Kaïn en Abel tot aan een vliegtuigmotor, het wapen dat de stadsmuren uiteindelijke overbodig maakte.

Tekst gaat door onder de afbeelding

De bescherming tegen buitenaf, dat is dan ook het thema van de tentoonstelling. Stadscurator René de Kam vertelt dat er vroeger vooral bescherming tegen andere mensen nodig was: “Het was meer een soort wapenwedloop, die mensen hadden.”

Een wapenwedloop waar Utrecht tot in lengte van jaren niet aan meedeed. Onze stad kreeg namelijk pas in 1122 stadsrechten, wat betekende dat er toen pas een stadsmuur en een gracht mochten komen. Het is erg bijzonder dat Utrecht pas zo laat ommuurd werd, vindt De Kam. “Utrecht was een echte metropool voor die tijd, met een oppervlakte van 132 hectare. Een rijke stad, maar zonder echte bescherming.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Als stadscurator is De Kam niet zozeer geïnteresseerd in de stukken die tentoongesteld liggen. Hij vindt de verhalen die de verschillende objecten meedragen mooier. “Je krijgt toch meer respect voor de mensen die vroeger leefden als je weet wat ze toen deden”, vertelt hij. “Kasteel Vredenburg, bijvoorbeeld, is door 1500 man in maar drie maanden tijd gebouwd. Dat zou een bouwbedrijf van nu niet meer voor elkaar krijgen.”

Voor een museumbezoek hoef je niet te reserveren, maar het wordt wel geadviseerd voor wie op een specifiek tijdstip het museum wil bezoeken.