Bijzondere verzameling van archeologische vondsten uit Utrecht vanaf vrijdag te zien in Museum Hoge Woerd

In Museum Hoge Woerd is vanaf vrijdag een bijzondere collectie van archeologische vondsten te zien. Het gaat om een verzameling van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG), die vondsten bevat uit alle perioden van de prehistorie tot de late middeleeuwen.

Het PUG, een genootschap van particuliere verzamelaars uit Utrecht, begon in 1841 met het verzamelen van oudheden. Door de jaren heen groeide de verzameling uit tot een belangrijke collectie van archeologische vondsten. De verzameling bestaat uit onder meer Romeinse glazen en bekers, gouden en zilveren munten en sieraden, versierd aardewerk, olielampjes, schrijfstiften en mantelspelden. De objecten komen uit verschillende periodes uit de geschiedenis, maar het gaat vooral om veel Romeinse vondsten, onder andere afkomstig van Fort Fectio, het Domplein en Castellum Hoge Woerd.

De PUG-collectie was in het verleden gehuisvest in de Fundatie van Renswoude en was ook onderdeel van de tentoonstelling ‘Archeologen aan het werk’ in het Centraal Museum. Sinds 2015 bevond de collectie zich in het depot van de gemeente Utrecht, maar Museum Hoge Woerd haalt het nu van de plank om onderzoek te doen en het publiek kennis te laten maken met de vondsten.

Archeologen en vrijwilligers zijn vanaf vandaag elke woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur in het ArcheoLab van Museum Hoge Woerd aanwezig om de PUG-collectie te registreren in PAN, een nationale database voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en andere geïnteresseerden. Bezoekers van het museum mogen in het ArcheoLab kijken hoe het onderzoek en de registratie in zijn werk gaat. Het museum hoopt dat de archeologie zo ‘zichtbaar en tastbaar’ wordt voor het publiek.