Boeddhistische Longquan Tempel in Zuilen sluit zich als derde in Utrecht aan bij Grootste Museum van Nederland

De Longquan Tempel van Groot Mededogen in de Utrechtse wijk Zuilen heeft zich aangesloten bij het Grootste Museum van Nederland, een project van Museum Catharijneconvent. Gebouwen die meedoen aan het project openen op bepaalde momenten de deuren voor nieuwsgierige bezoekers.

Het Grootste Museum van Nederland is een verzameling van geloofsgebouwen die de deuren openen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het gebouw of het verhaal daarachter. Kerken, synagogen, moskeeën en nu dus ook een boeddhistische tempel openen de deuren voor publiek.

Het initiatief is gestart door Museum Catharijneconvent. “De kracht van het Grootste Museum van Nederland ligt in het zichtbaar maken van prachtige schatten die nu voor het grote publiek verborgen blijven”, liet het museum eerder weten.

Derde gebouw

De Longquan Tempel van Groot Mededogen werd in 2015 geopend aan de Adriaan van Bergenstraat in Zuilen. Chinese Nederlanders en boeddhistische nonnen uit China richtten de tempel samen op in een voormalig kerkgebouw. De Longquan Tempel is het derde gebouw in Utrecht dat onderdeel gaat uitmaken van het Grootste Museum van Nederland. Eerder sloten al de Domkerk en de Ulu Moskee aan bij het project, waar nu in heel Nederland 25 geloofsgebouwen aan meedoen.

“Zodra je de gebedszaal binnenstapt, vergeet je even de buitenwereld. Je bent omringd door duizenden kleine goudkleurige beelden van Bodhisattva Guanyin, godheid van de barmhartigheid en het mededogen”, luidt de omschrijving van Museum Catharijneconvent. “Voorin de gebedszaal staan drie grote boeddhabeelden. Een van hen is Shakyamuni Boeddha. Iedere dag worden er in de tempel offers gebracht zoals fruit, wierook en bloemen. Daarom vult een aangename geur altijd de gebedszaal.”

De Longquan Tempel is vanaf 29 juni te bezoeken. Wie een kijkje komt nemen kan met een audiotour of kijkkaart meer te weten komen over het gebouw.