Boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ van Gerard Aaftink nu verkrijgbaar

Het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ is nu verkrijgbaar in de duicshop. De verhalen van Gerard Aaftink over dit stadsdeel zijn gebundeld in dit boek. “Catharijne op een kantelpunt is de eerste beschrijving van een gebied dat eeuwenlang buiten beeld bleef”, aldus Aaftink. “Het boek is een overtuigende keuze voor iedereen die Utrecht beter wil begrijpen.”

Het boek beschrijft 2000 jaar aan bewoning, handel, conflict en vernieuwing. Voor 39,95 euro krijgen lezers – naast een set ansichtkaarten – een kijkje in dit deel van de stad dat zich in rap tempo ontwikkelde van buitengebied tot modern centrum.

“Het boek laat zien hoe Catharijne zich steeds opnieuw uitvond: als katholiek centrum, als verdedigingslinie aan de rand van de stad, als bruisende toegangspoort voor handel en reizigers, en uiteindelijk als modern stadscentrum dat iedereen in Utrecht en ver daarbuiten kent.”

Het boek heeft 272 pagina’s en is opgebouwd rondom de ‘kanteljaren’, oftewel de momenten waarop de ontwikkeling van Catharijne een beslissende wending nam. Voorbeelden zijn het jaar 1122, toen Utrecht stadsrechten kreeg en de stadsmuren werden aangelegd, en het Rampjaar 1672, toen de gevolgen van de reformatie zichtbaar werden.

Crowdfunding

In samenwerking met DUIC was een crowdfundingsactie gestart, waarmee het mogelijk was alvast een exemplaar te bestellen en de productie van het boek te steunen. Het boek is inmiddels verkrijgbaar en wordt vanaf vrijdag 19 december verstuurd.

Gerard Aaftink (1955) is Utrechtkenner. Al op 15-jarige leeftijd hielp hij bij opgravingen op het Vredenburg, waar de jaarbeursgebouwen waren afgebroken. Hij schrijft artikelen over Utrecht in de DUIC. In het Tijdschrift Oud Utrecht publiceerde hij een artikel over Elisabeth van Huussen en het Leidseveer.