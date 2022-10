Boek over Amalia van Claudia de Breij is een van de zes genomineerden voor de NS Publieksprijs

Het portret dat de Utrechtse cabaretier Claudia de Breij schreef over prinses Amalia is als een van de zes genomineerd voor de NS Publieksprijs. Het boek met de meeste stemmen mag zich Boek van het Jaar noemen.

Voor het boek nam de prinses Claudia de Breij mee naar plekken die voor haar belangrijk zijn. Die plekken zijn bijvoorbeeld de Koninklijke Stallen, het strand en haar school. Daar praatten ze onder meer over haar motivatie om af te zien van haar toelage, zingen voor jezelf, cocktails maken en hoe paardrijden helpt je hoofd leeg te maken.

Volgens de organisatie groeide de NS Publieksprijs ‘de afgelopen jaren uit tot de grootste publieksprijs voor boeken in Nederland’. Mensen kunnen tot en met woensdagavond 16 november stemmen op een van de zes titels die genomineerd zijn of op een ander boek naar keuze. Op 16 november wordt de winnaar meteen bekendgemaakt in EenVandaag.

Ik heb gestemd op de NS Publieksprijs want mijn moeder had het al gedaan en mopperde dat ze maar een keer mocht stemmen 🤣 Stem ook! Alvast dankjewel ❤️https://t.co/Hd97ofZm54 — Claudia de Breij (@claudiadebreij) October 20, 2022

De genomineerde titels zijn de zes bestverkochte boeken van het afgelopen jaar. Een van de criteria is dat het boek oorspronkelijk geschreven moet zijn in het Nederlands.

Oudejaarsconference

De Breij maakt kans onder andere kans op 7.500 euro en een sculptuur van beeldhouwer Jeroen Henneman.

Ook maakt De Breij dit jaar opnieuw de oudejaarsconference. Voor de uitzending op oudejaarsavond is de show ook in verschillende theaters door het land te zien.

