Boek Verdwenen Horeca in Utrecht vanaf 2 december op te halen bij nieuwe redactie van DUIC

Het boek Verdwenen Horeca in Utrecht is vanaf vrijdag 2 december op te halen bij de nieuwe redactie van DUIC in het centrum van de stad. Op die datum is ook de boeklancering en iedereen die heeft aangegeven daarbij aanwezig te zijn krijgt van tevoren nog een uitnodiging. Ondertussen is Verdwenen Horeca in Utrecht nu ook te koop via de webshop.