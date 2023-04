Borden Moreelse route onthuld: wandelen en lezen over Utrechtse wijk Hooch Boulandt

Misschien heb je de afgelopen weken al een van de informatieborden zien staan, zoals die op de Catharijnesingel bij het oude Academisch Ziekenhuis of de Schroeder van der Kolkstraat. Die bordjes horen bij een nieuwe wandelroute in Hooch Boulandt en vertellen over de geschiedenis van de wijk tussen de Catharijnesingel en het spoor. Wethouder Rachel Streefland heeft de route donderdag officieel geopend.

Hooch Boulandt is nu een woonwijk, maar was vroeger onderdeel van een groot uitbreidingsplan van de stad aan de westkant. Dat plan was van burgemeester Hendrick Moreelse in 1664, zo schrijft de gemeente.

“Het nieuwe stadsdeel zou grote huizen langs statige grachten krijgen, specifiek bedoeld voor welvarende bewoners. Het plan werd uiteindelijk nooit uitgevoerd. Wel zou het tweehonderd jaar later als basis dienen voor de aanleg van de eerste spoorlijn van Utrecht. Het westelijk buitengebied werd daarmee voorgoed onderdeel van de stad.”

Bijzondere gebouwen

Uiteindelijk kregen de tramremise, elektriciteitscentrale, universiteit en het Academisch Ziekenhuis er een plekje. In de jaren 90 volgde een nieuwe woonwijk met een reeks kantoren die dienden als geluidsscherm naast het spoor.

“Bijzondere oude gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen”, zegt de gemeente. “Ze herinneren aan hoe het er vroeger uit zag.”

Wethouder Streefland: “[…] Hooch Boulandt werd in de jaren 90 van de vorige eeuw gebouwd. Maar wie door zijn oogharen kijkt, ziet direct dat de wijk een oudere oorsprong heeft. Het is déze oorsprong die centraal staat in de Moreelse route. Vanaf vandaag (gisteren dus, red.) kan iedereen die route verkennen. Een mooie mijlpaal, waarmee we onze geschiedenis vastleggen en vasthouden voor toekomstige generaties.”

De wandelroute is hier ook online te bekijken.