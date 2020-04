Bouwbedrijven schenken kunstwerk aan Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is een reizend kunstwerk rijker. Het beeld heet Build Love en is een geschenk van enkele bouwers van Leidsche Rijn aan de wijk.

Het kunstwerk dat van hergebruikte materialen is gemaakt gaat op tour door de wijk. Voor de eerste locatie is gekozen voor een plek met een extra lading; voor de ingang van het St Antonius Ziekenhuis. Daarmee willen de initiatiefnemers, Agterberg BV, Koot Verkeerstechniek, TEBI, Theo Pouw BV, Scholman Wegenbouw en Van Wijk Nieuwegein, ook alle zorgverleners een hart onder de riem steken.

Wethouder Klaas Verschuure (projectwethouder voor Leidsche Rijn): “Het is een mooi gebaar en verrassing van de bouwers van Leidsche Rijn, om juist ook in deze tijd te laten zien dat zij trots op deze stadswijk zijn én hart hebben voor de zorgverleners.” Medewerkers van het ziekenhuis krijgen van de initiatiefnemers ook een speldje in de vorm van een ‘gouden hart’.