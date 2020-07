Buiten naar de film in binnentuin bij Domplein

Een paar weken voordat corona losbarstte opende Robin Mol een nieuwe horecazaak aan het Domplein in Utrecht. Café du Dôme vult de foyer van het cultuurcentrum aan het Domplein, het voormalige UCK. Wat weinig mensen weten is dat daar een grote binnentuin is, op deze plek vertoont Robin arthouse films. Vrijdag staat er weer een op de planning.

In de oude kantine van het voormalige gebouw van het Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) aan het Domplein zit Café du Dôme. Het pand wordt tijdelijk verhuurd – ook Utrechtse Muziek School, DansCentrumUtrecht, Dirigentenwerkplaats Utrecht en de Theaterschool Utrecht zitten er – totdat de gemeente een plan heeft voor het gebouw.

Tot die tijd kunnen Utrechters terecht bij het café, maar ook in de grote binnentuin. Niet alleen om wat te drinken, want in de tuin vertoont Robin regelmatig arthouse films. “In deze geheime tuin bij het Domplein komen films tot leven”, vertelt Robin.

Ondanks de coronamaatregelen kunnen er 40 bezoekers in de tuin zitten voor de voorstellen. Vrijdag staat ‘Once’ op de planning. De film won een Oscar voor Best Achievement in Music Written for a Motion Picture. Robin vertelt: “We vertonen niet alleen films, maar we hebben ook altijd een spreker en gaan zo het gesprek aan over de film.” Verdieping is belangrijk, zegt Robin: “Maar het is ook gewoon heerlijk film kijken in de tuin, waar we eten en drinken tijdens de film gewoon komen serveren.”