Bureau Utrecht vanaf het najaar op televisie

Het televisieprogramma Bureau Utrecht met Ewout Genemans wordt in het najaar uitgezonden via RTL4 en Videoland. Dat heeft de presentator laten weten. In het programma van RTL volgt Genemans het werk van de politie in een stad in Nederland.

Het programma dat ook te zien is op Videoland begon in 2019 in Amsterdam. Sindsdien zijn er tal van steden aan de beurt geweest. De televisiecrew van het programma was de afgelopen tijd al gespot tijdens hun werkzaamheden in Utrecht.

Genemans laat weten: “De eerste opname weken van Bureau Utrecht zitten erop! En we hebben nu al veel meegemaakt. Het is weer bijzonder om het werk van de agenten van zo dichtbij mee te maken.”