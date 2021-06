Burgemeester Dijksma krijgt gedenkpenning van klokkenluidersgilde op verjaardag Domtoren

Burgemeester Sharon Dijksma heeft zaterdagmiddag uit handen van Alma van Bommel, voorzitter van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG), een zilveren gedenkpenning gekregen. Dit gebeurde aan de voet van de Domtoren op de dag dat de toren de 700ste verjaardag viert.

De vrijwilligers van het UKG luiden zo’n 200 keer per jaar met de hand de klokken van de Domtoren. De leden wilden daarom graag stilstaan bij het jubileum van de Dom. Daarom werd zaterdag een zilveren gedenkpenning overhandigd aan de burgemeester.

Voordat het zover was vond er eerst een feestelijke luiding plaats. De Martinus, de klok die genoemd is naar de patroon van de stad en kerk, voerde de luiding aan. Alle negen klokken die kleiner zijn dan Martinus mengden zich daarna in het feestgelui.

Eer

“Terwijl we de laatste klanken van de Martinus nog horen zijn wil ik de burgemeester graag welkom heten”, zei Van Bommel. “Ik vind het een eer dat u er bent en ik ben blij dat er geen beperkingen meer zijn. Het is een bijzondere dag, want precies 700 jaar geleden werd deze toren, waar heel Utrecht trots op is, gebouwd.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Vervolgens overhandigde Van Bommel de zilveren gedenkpenning aan Dijksma. “Het is een bijzonder mooi exemplaar die ik in een vitrine ga bewaren. De Domtoren is het belangrijkste stadsicoon dat we hebben en ik vind het mooi om hier nu te staan. Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat 700 jaar geleden de eerste steen werd gelegd en dat vervolgens met de hand deze prachtige en bijzondere toren is gebouwd”, aldus de burgemeester.

Tot slot vroeg Van Bommel of Dijksma de beschermvrouw van het UKG wilde worden. Dat werd met ‘jazeker’ beantwoord.