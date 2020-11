Burgemeester hijst Utrechtse stadsvlag voor ‘feest’ van Sint Maarten

Burgemeester Peter den Oudsten en theatermaker Tjerk Ridder hesen woensdagochtend de Utrechtse stadsvlag op het Stadhuisplein. Met deze symbolische actie ging het feest van Sint Maarten van start in de stad.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen is het feest van Sint Maarten dit jaar een stuk ingetogener. Zo zijn er bijvoorbeeld geen parades door de stad en bij het Berlijnplein. Voorgaande jaren trokken deze evenementen duizenden bezoekers.

Ook het hijsen van de vlag op het Stadhuisplein ging voorgaande jaren een stuk uitbundiger. Zo waren er basisschoolleerlingen bij die met zijn allen de vlag hesen en daarbij liedjes zongen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Liedjes

Het feest gaat echter niet stilletjes voorbij. Zo waren vanochtend na het hijsen van de vlaggen verschillende Sint Maarten-liedjes te horen vanuit de Domtoren. Ook vanavond om 19.00 uur laat de Dom van zich horen. Na de kerkdienst Sint Maartenvesper worden de klokken, waaronder de grote Marinusklok, geluid door het Utrechtse Klokkenluidersgilde.

Ook is er een online voorstelling te zien. Ridder liep samen met zijn ezel Lodewijk in 2018 een route van 1.200 kilometer over het Martinuspad. Over deze reis heeft hij een interactieve voorstelling gemaakt die vandaag twee keer via een livestream te zien is. Meer informatie over de voorstelling is hier te vinden.

De organisatie van het feest van Sint Maarten is ook de actie Deel je licht gestart. Het idee is dat alle Utrechters vanavond een lampje voor het raam zetten om op die manier de verbondenheid met de stad te laten zien. Meer informatie is hier te vinden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Heilige

Sint Maarten is de beschermheilige van de stad Utrecht. In de zevende eeuw zou er op de plek waar nu het Domplein is een Sint-Maartenskerk gebouwd zijn door Willibrord. Toen de Domkerk werd gebouwd werd deze ook gewijd aan Sint-Maarten.

Ook het wapen van Utrecht en de vlag vertellen het verhaal van Sint-Maarten. Waar de rode kleur staat voor de mantel en het witte voor zijn onderkleed. Het verhaal van de beschermheilige is in veel oude gebouwen, logo’s en schilderijen in Utrecht terug te zien.

Lees hier meer over waarom Sint Maarten is verbonden met Utrecht.