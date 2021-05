Burgemeester Sharon Dijksma onthult 4 en 5 mei monument op Berlijnplein

Burgemeester Sharon Dijksma heeft zondagmiddag op het Berlijnplein in Utrecht het Herdenking & Vrijheidsmonument onthuld. In het monument zijn de cijfers ‘4’ en ‘5’ zichtbaar, en het is dan ook een plek om zowel te herdenken als te vieren.

Het monument is tot stand gekomen dankzij een doneeractie. Xander Coolen is de initiatiefnemer van de campagne. “Zonder bewoners en ondernemers van Leidsche Rijn was dit niet gelukt. We hebben nu een mooie plek waar we op 4 mei stil kunnen staan en op 5 mei kunnen vieren. Je hebt symbolen nodig, symbolen waar je trots op kunt zijn.”

Het is geen toeval dat het monument op deze dag wordt onthuld. Op 2 mei 1945 werden namelijk de voedseldroppingen boven Nederland gestart. Een groot deel van Nederland leed toentertijd aan ernstig voedseltekort. Eén van die dropplekken was vlakbij de plek waar het monument nu staat.

Nijpend

“Deze dag herinnert aan de start van de voedseldroppingen”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “De situatie was nijpend. […] Vrijheid is een waarde die niet zomaar gegeven is. […] Het is belangrijk om stil te staan bij de vrijheid. Dit monument helpt daar enorm bij.”

Voor de kunstenaar was het een behoorlijke opgave om in één monument twee verschillende thema’s te verwerken. “Toen heb ik besloten om een schets te maken van letterlijk een ‘4’ en een ‘5’. Ik heb gezocht of het al bestond, maar niemand was nog op het idee gekomen.” Volgens de initiatiefnemers is dit dan ook het enige monument in Nederland dat zowel de Dodenherdenking als Bevrijdingsdag symboliseert.

Bijzonder

Het monument staat bij de overkapping op Perron 9 op het Berlijnplein. Sinds 2016 wordt er in Leidsche Rijn herdacht met een tijdelijk monument: een hek met bloemen. Daar brengt dit initiatief nu verandering in.

“Mooi om te horen dat dit voor burgers van Leidsche Rijn is en ook dankzij hun tot stand is gekomen. Dat vind ik heel bijzonder”, aldus de burgemeester.