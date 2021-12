Cabaretier Dolf Jansen maakt oudejaarsconference over Utrecht

Cabaretier Dolf Jansen maakt samen met de Stadsschouwburg een oudejaarsconference over Utrecht. De voorstelling is vanaf 30 december te zien op het YouTube-kanaal van het theatergebouw.

Jansen, die al tientallen oudejaarsconferences op zijn naam heeft staan, maakt nu speciaal voor Utrecht een nieuwe show. Dit doet hij volgens de Stadsschouwburg in één week tijd en het programma is gevuld met feiten, actualiteiten, grappen en merkwaardigheden over Utrecht en de Utrechters in het afgelopen coronajaar.

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan de cabaretier zijn oudejaarsvoorstelling ‘Het Jansen Vaccin’ niet meer spelen. Naast deze voorstelling schreef Jansen dit jaar samen met zijn broer Jim een boek over corona, is hij wekelijks te horen op de radio en schrijft hij columns.

“De speciale oudejaarsconference over Utrecht is een cadeau van Dolf en de schouwburg aan de stad Utrecht”, schrijft de Stadsschouwburg. De voorstelling is vanaf 30 december 11.00 te zien via dit YouTube-kanaal.