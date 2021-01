Cabaretshow Guido Weijers in Beatrix Theater is verplaatst naar half februari

De praktijktesten van stuurgroep Fieldlab Evenementen, waaronder de show van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht, is verplaatst naar half februari. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag bekend in een Kamerbrief.

De Fieldlab Evenementen zijn een serie proefevenementen waaruit duidelijk moet worden of er weer publieksevenementen kunnen plaatsvinden, zonder dat er mensen met corona worden besmet.

Behalve de show van Weijers, wordt er ook getest met twee voetbalwedstrijden met vijftienhonderd mensen op de tribune en een zakelijk congres. Daarmee willen de onderzoekers onder andere testen hoe de groepen zich bewegen en wat het risico op besmetting is.

De show in het Beatrix Theater zou eigenlijk in december al zijn en werd al een keer verplaatst naar januari. Die is nu vanwege de mutatie van het coronavirus is de show voor de tweede keer uitgesteld.