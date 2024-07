Café Teatro verlaat Oudegracht en verhuist naar nachtclub Kabul à Gogo in Utrecht

Café Teatro verhuist op 1 september naar de nachtclub Kabul à Gogo. Eigenaar Omar Waseq, die beide locaties beheert, was al enige tijd op zoek naar een nieuwe plek. De laatste avond aan de Oudegracht wordt gevierd op 24 augustus.

De eigenaar zocht voor Café Teatro een locatie waar meer geluid gemaakt mag worden. “Daarnaast past het Werkspoorgebied beter bij een concept als Teatro”, zegt Waseq. “Mensen komen veel meer gericht, in plaats van de veelal dagjes mensen die niet begrijpen wat voor een plek we zijn.”

Er was geen haast bij de verhuizing. Waseq gaf in januari aan dat ze zouden overwegen te vertrekken als een nieuwe eigenaar zich zou melden. Die is nu gevonden. Teatro blijft bestaan, maar wat de precieze plannen zijn op de nieuwe locatie is nog onbekend. Op de huidige locatie zijn voorstellingen en er kan geborreld of gedanst worden.

Café Teatro is geopend nadat het Filmcafé in 2021 haar deuren moest sluiten vanwege een brand in het CAB-gebouw. De laatste avond aan de Oudegracht vindt plaats op 24 augustus.

Kabul à Gogo

Kabul à Gogo bestaat nu uit een grote zaal met plek voor ruim 1800 mensen en een kleinere zaal waar 300 bezoekers terechtkunnen. De uitgaansgelegenheid opende in april groots met een 56 uur durend feest. Later werd duidelijk dat het bedrijf moeite had met het betalen van de rekeningen.

Er werd een crowdfunding gestart om het buitenterras aan te pakken. Dat terras moest de mogelijkheid geven aan de nachtclub om het programma te verbreden met kunst, optredens, festivals en foodtrucks in de zomer. Het streefbedrag was 150.000 euro, dat werd niet gehaald. Desondanks wordt het terras in september feestelijk geopend, samen met de opening van Teatro.