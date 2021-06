Camping Sonnenborgh in Utrecht opent voor één nacht de deuren

Museum en sterrenwacht Sonnenborgh wil met een bijzondere loting 15.000 euro inzamelen om de renovatie van de museumtuin te bekostigen. De hoofdprijs van de loterij is een overnachting voor twee personen op de eenmalige privécamping Camping Sonnenborgh.

In het historische hart van Utrecht staat tussen de gebouwen van de sterrenwacht tijdelijk een tent in de groene museumtuin. “Door een lot te kopen, steunen mensen de sterrenwacht en ze maken ook kans op deze exclusieve nacht onder de sterren”, zegt directeur Maarten Reichwein. Zelf gaat Reichwein overigens ook een nachtje op de camping slapen. Reichwein: “Ik moet onze glamping natuurlijk wel even testen.

Zware tijd

“De coronacrisis heeft er ingehakt. Daarom hebben we hulp nodig”, aldus Reichwein. De sterrenwacht uit 1853 is gebouwd bovenop een bastion uit 1552. Er is groot onderhoud nodig, ook om de monumentale stadswal te beschermen. Met het geld van de loterij wil Sonnenborgh de museumtuin anders inrichten en onderdeel maken van het museum.

Reichwein: “Voor de pandemie had Sonnenborgh een goede financiële positie, maar toen moesten we dicht. Lang waren er geen museumbezoekers, scholen, rondleidingen, cursussen en sterrenkijkavonden. We willen ondanks deze tegenslag de kans om ons museum te verbeteren niet missen. We hopen dat het publiek ons kan helpen. De winnaars krijgen ook nog een unieke vakantie in eigen land.”

Historie keert terug in de tuin

Sonnenborgh is al eeuwen een bijzondere plek voor de wetenschap. Directeur Reichwein vertelt: “Vanaf 1639 was hier de eerste Hortus Botanicus van de Universiteit Utrecht. Vroeger werd hier de juiste tijd bepaald aan de hand van de meridiaanlijn, die dwars door het museum én de tuin loopt. Wetenschappers die destijds de exacte tijd wilden weten, kwamen die meten op Sonnenborgh. In 1854 richtte wetenschapper Buys Ballot hier het KNMI op.”

Het behoud van het bijzondere middeleeuwse complex loopt gevaar door wateroverlast en daarom is het onderhoud noodzakelijk. De terrassen die om de sterrenwacht heen liggen, moeten open voor deze renovatie. Reichwein: “Als de museumtuin dan toch open moet, is het een goed moment om deze ruimte opnieuw in te richten. Dan kunnen we de rijke historie zichtbaar maken voor de bezoekers. De timing is door de pandemie niet ideaal, maar met de steun van het publiek kunnen we ons doel behalen.”

Lotenverkoop

De verkoop van de Camping Sonnenborgh-loten start op de langste dag van het jaar: 21 juni. Een lot kost 25 euro en is verkrijgbaar via de website van Sonnenborgh. Elk lot steunt Sonnenborgh en geeft kans op die exclusieve overnachting voor twee personen op Camping Sonnenborgh.

De overnachting is inclusief een feestelijke ontvangst, diner van restaurant Hemel & Aarde en een nachtelijk bezoek aan de sterrenwacht om door de telescopen naar de maan, planeten en sterren te kijken. De volgende dag is er ontbijt bij de tent met uitzicht op de singel. De winnaar van deze hoofdprijs kan in overleg met Camping Sonnenborgh een kampeerdatum kiezen.