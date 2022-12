Carel Blotkamp exposeert opvallende kunstwerken in Galerie Waterbolk

Carel Blotkamp, is naast kunstenaar ook (emeritus) hoogleraar moderne en nieuwe kunst. Ook heeft hij belangrijke naslagwerken geschreven over Piet Mondriaan, Pyke Koch, Daan van Golden en vele anderen. Slechts zelden exposeert hij zijn kunst in Utrecht. Daarvoor moeten we terug naar 2002 toen het Centraal Museum in een overzichtstentoonstelling zijn schilderijen toonde. Nu twintig jaar later, toont hij zijn meest recente werken een week lang in de Schoutenstraat 10.

Carel Blotkamp (*1945) schildert al sinds hij in 1963 begon aan zijn studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie doceerde hij moderne en nieuwe kunst in Utrecht. Vanaf 1982 tot 2007 was hoogleraar kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast zijn werk als docent is hij blijven schilderen en heeft vele malen geëxposeerd, maar niet in Utrecht!

Zoals bij veel kunstenaars heeft het werk van Blotkamp in de loop der jaren diverse stijlveranderingen ondergaan. Van abstract geometrisch tot zijn hedendaagse werk waarin hij pailletten verwerkt. Pailletten zijn kleine ronde plaatjes met een gaatje in het midden. Ze zijn verkrijgbaar is een eindeloos kleurenpallet en worden traditioneel vooral verwerkt in (feest) kleding. Het is verbazingwekkend en bijzonder om te zien hoe Blotkamp dit materiaal verwerkt in zijn kunstwerken. Er is een verwijzing naar Mondriaan herkenbaar, maar ook taal speelt een grote rol.

Het vraagt ongetwijfeld een engelengeduld om deze piepkleine schijfjes in kleur en vorm naar zijn hand te schikken. Blotkamp weet de vaak honderden pailletten te verwerken tot prachtige composities die blijven verrassen. Een bezoek aan deze tentoonstelling is een echte aanrader. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met niet alleen deze bijzondere kunstvorm, maar ook met de kunstenaar die zelf dagelijks aanwezig is.

De expositie is te zien tot en met 18 december en is dagelijks te zien van 11 tot 17.00 uur en op donderdag tot 21 uur.