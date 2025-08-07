Castellum Hoge Woerd in Utrecht weer volledig open nadat vorig jaar plafond instortte

Nadat het museum en theater van Castellum Hoge Woerd in Utrecht vorig jaar al de deuren heropenden, gaat nu ook het laatste onderdeel – het CastellumCafé – weer open voor het publiek. Hiermee is Castellum Hoge Woerd weer volledig toegankelijk, nadat afgelopen zomer een deel van het plafond instortte.

In augustus vorig jaar kwam een deel van het plafond van Castellum Hoge Woerd naar beneden, waardoor het gebouw noodgedwongen werd gesloten. Onderzoek wees uit dat het probleem lag bij de ophanging van het verlaagde plafond in het café. In de herfst van 2024 konden het museum en het theater hun deuren weer openen.

Inmiddels is ook het plafond in het café hersteld. “Het herstel daarvan is in de afgelopen twee maanden uitgevoerd, waarbij tegelijk ook een aantal verbeteringen is meegenomen”, schrijft de gemeente Utrecht. Het CastellumCafé is op 15 augustus weer te bezoeken.

Op 30 en 31 augustus viert Castellum Hoge Woerd het tienjarig bestaan met muziek, theater, erfgoed, natuur en eten. Er zijn optredens van onder andere Spinvis & Saartje van Camp en het cabaretduo Andries Tunru & Ruud Smulders.