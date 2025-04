Castellum Hoge Woerd viert tienjarig jubileum met festival, onder meer Spinvis te gast

Castellum Hoge Woerd bestaat tien jaar. Dat wordt op 30 en 31 augustus gevierd met een festival met muziek, theater, erfgoed, natuur en lekker eten. Er zijn optredens van onder andere Spinvis & Saartje van Camp en het cabaretduo Andries Tunru & Ruud Smulders.

Tijdens het jubileumweekend treedt ook Thijs Boontjes op en zijn er onder meer dansvoorstellingen. Kinderen kunnen zich uitleven tijdens de modder- en slootjesdagen van Stadsboerderij Steede. En voor wie op zoek is naar verdieping zijn er installaties en lezingen rondom het thema water. Een groot deel van het programma is gratis.

Als het goed is, in is augustus ook het café-restaurant dan weer open. De horeca is nu nog dicht, omdat de herstelwerkzaamheden van het plafond langer duren dan gehoopt. Vorige zomer stortte het voor een deel in. Vorige maand wilde de helft van de Utrechtse gemeenteraad van de wethouder weten waarom het herstel zo lang duurt.

Romeins fort

Castellum Hoge Woerd opende tien jaar geleden haar deuren en is een eigentijdse herbouw van een Romeins fort. Het was een van de forten waarmee de Romeinen de noordgrens verdedigde.

Sinds de opening is het een van de belangrijkste culturele voorzieningen in Leidsche Rijn. Het castellum herbergt een archeologisch museum, een theater, de stadboerderij en een café-restaurant.