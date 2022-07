Centraal Museum gaat kunst exposeren onder het bollendak in Utrecht

Het Centraal Museum gaat exposeren onder het bollendak bij het Stationsplein in Utrecht. Podium Centraal Museum gaat op 20 juli van start. Er komt een grote sokkel te staan, waar woensdag het eerste kunstwerk op moet komen: de grote rode stoel van Maarten Baas, die nu naast het Centraal Museum staat.

Het voetstuk is vergelijkbaar met die op het Nicolaaskerkhof, naast het Centraal Museum. Daarop staat kunst gelieerd aan de tentoonstelling die op dat moment in het museum is. Nadat de kunst op het Nicolaaskerkhof heeft gestaan, wordt het verplaatst naar het stationsplein.

Ondernemers

Het podium moet passerende reizigers in contact brengen met de kunst van het Centraal Museum. Podium Centraal Museum is onderdeel van en bredere samenwerking met ondernemers uit het stationsgebied.

Deze samenwerking richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Dat moet aantrekkelijker worden met kunst en cultuur. De meeste kunstwerken zullen er naar verwachting ongeveer een jaar blijven staan.

De sokkel naast het Centraal Museum blijft de komende tijd leeg. Dit heeft te maken met de verbouwing van de honderd jaar oude gebouwvleugel van het museum.