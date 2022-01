Centraal Museum in Utrecht gooit tentoonstellingsprogramma om vanwege corona

De voortdurende lockdown en als gevolg daarvan de sluiting van de Nederlandse musea, heeft het Centraal Museum doen besluiten om het tentoonstellingsprogramma van 2022 aan te passen.

Zo is de tentoonstelling De botanische revolutie met meer dan drie maanden verlengd en is daarmee te zien tot en met 1 mei 2022. Dit betekent dat de grote tentoonstelling De Gezonde Stad te zien zal zijn vanaf 2 juni – de dag dat Utrecht 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. Stoel neemt stelling, die op 5 februari zou openen, is uitgesteld naar 2023.

De botanische revolutie

De botanische revolutie is een tentoonstelling die voort is gekomen uit de relatie tussen mens en natuur. Steeds meer kunstenaars stellen kritische vragen over de manier waarop onze natuur wordt bedwongen en uitgebuit. In de tentoonstelling reflecteren hedendaagse kunstenaars op de maatschappij aan de hand van de tuin. Wat zegt de tuin over de tijd waarin we leven?

De Gezonde Stad

Met De gezonde stad viert het museum 900-jarige stadsrechten van Utrecht, met als invalshoek; gezond stedelijk leven door de eeuwen heen. Tegenwoordig een altijd aanwezige slogan, maar hoe werd daar vroeger eigenlijk tegenaan gekeken? De gezonde stad zal te zien zijn vanaf 2 juni

Stoel neemt stelling

Stoel neemt stelling zou op 5 februari openen maar is nu verplaatst naar 2023. Deze tentoonstelling is een ode aan de stoel. Er worden meer dan honderd verrassende stoelen getoond, die op het gebied van materiaal, techniek, of sociaal-maatschappelijk vooruitstrevend zijn.