Centraal Museum in Utrecht is een van de finalisten voor de Museumprijs en maakt kans op 100.000 euro

Het Centraal Museum is een van de drie finalisten die genomineerd zijn voor de VriendenLoterij Museumprijs 2022. Het museum dat wint, ontvangt een geldbedrag van 100.000 euro.

Het Centraal Museum werd na een selectie door de vakjury van het Prins Bernhard Cultuurfonds genomineerd vanwege buurtprojecten als De Wijk Centraal en de Stadsredactie, waarin wordt samengewerkt met buurtbewoners uit heel Utrecht.

Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum: “Dat we tot de drie finalisten voor de VriendenLoterij Museumprijs behoren, is een opsteker waar we heel trots op zijn. Het is een mooi stempel op alle activiteiten die we als museum met en voor onze buren ontwikkelen in het museum en in de wijken.”

Het Centraal Museum heeft al een bestemming voor het prijzengeld als het wint. Volgend jaar opent het museum een nieuwe collectie-opstelling. Als onderdeel daarvan is het een droom van het museum om met het prijzengeld het in Utrecht gevonden 1000 jaar oude vrachtschip, dat in het in het museum te zien is, in een nieuw jasje steken.

VriendenLoterij Museumprijs

De VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds reiken jaarlijks in samenwerking met de Museumvereniging de VriendenLoterij Museumprijs uit. De prijs is de grootste publieksprijs voor musea in Nederland. De VriendenLoterij Museumprijs heeft ieder jaar een ander thema. Dit jaar staat de prijs in het teken van ‘het museum als beste buur’. Er kan nog gestemd worden tot en met 27 november via museumprijs.nl.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.