Centraal Museum in Utrecht pakt primeur met tentoonstelling over berucht kunstgenootschap

Het Centraal Museum in Utrecht wijdt als eerste een tentoonstelling aan De Bentvueghels, een broederschap van zo’n honderd man dat al schilderend en feestend door het leven ging. De tentoonstelling bestaat uit meer dan honderd werken, waaronder stukken uit particuliere collecties, en is vanaf 11 februari te bezoeken.

Het waren jonge en rebelse kunstenaars die zichzelf de Bentvueghels noemden. Een ‘bende vogels’, die zich niet zomaar de les liet lezen. De Bentvueghels kwamen vanuit Nederland en België naar Rome. In die tijd een levendige maar ook gevaarlijke stad, schrijft het Centraal Museum.

“Ver van huis zorgden een gezamenlijke herkomst, taal en gewoonten voor verbinding. De Nederlandse kunstenaars zochten elkaars gezelschap en steun. Ze gedroegen zich in de broederschap als jonge studenten. Zo was er een ontgroeningsritueel, dat werd gevolgd door een inhuldiging.”

Inkijkje

In een tentoonstelling van ruim honderd kunstwerken geeft het Centraal Museum een inkijkje in het kunstgenootschap. Naast voorstellingen van de feesten en de ontgroeningsrituelen, zijn er ook werken van de Bentbroeders zelf te zien.

“Zij tekenden bouw- en beeldhouwwerken van de Klassieke Oudheid na, maar er zijn ook veel stadsgezichten en landschapstekeningen bewaard gebleven. In de expositie zijn prachtige italianiserende landschappen te zien, van onder anderen Jan Both, Cornelis van Poelenburch en Jan Baptist Weenix.”

In de tentoonstellingen zijn veel werken in bruikleen opgenomen, vanuit Berlijn, Boedapest, Braunschweig, Florence, Hamburg, Kassel, Londen, Madrid, München, New York en Rome. De stukken komen zowel uit openbare als particuliere collecties.

De tentoonstelling ‘De Bentvueghels. Een berucht kunstgenootschap in Rome’ is van 11 februari tot en met 4 juni te zien in het Centraal Museum. Op 26 januari presenteert conservator Liesbeth M. Helmus een boek over het genootschap.